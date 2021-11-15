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Общество15 ноября 2021 1:30

На улицах Новосибирска продавали алтайское масло по 50 рублей за пачку

Покупатели не спрашивали сопроводительных документов
Герман Архаров
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Масло

Масло

Фото: Герман Архаров

В Новосибирске на улицах продавали сливочное масло из Барнаула. Покупатели не спрашивали сопроводительных документов, пишут «Вести Алтай»

– Судя по информации на этикетке, производство сливочного масла находится на Молодежной, 172. Мы проверили: никакое масло здесь не делают, здесь находится компания, которая занимается чисткой ковров. Но местные помнят, раньше здесь действительно фасовали нечто похожее на масло, – отмечает издание.

Подобные предприятия в Россельхознадзоре называются фантомными, потому что фактически их нет. Специальная система «Меркурий» показала что сырья они не закупали, а работу компании заблокировали в 2020 году.

При этом за несколько месяцев успели легализовать через подставные фирмы почти 200 тонн продукции. Масло продолжают продавать в Новосибирске и сейчас, хотя срок годности 35 суток. Эксперты выясняют, что было в пачке за 50 рублей.