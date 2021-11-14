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Общество14 ноября 2021 13:38

Погода в Алтайском крае на 15 ноября 2021 года: дождь и заморозки до -10

На дорогах ожидается сильная гололедица
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: meteo22.ru

Фото: meteo22.ru

Синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае на 15 ноября 2021 года: после дождя, мокрого снега ожидается похолодание. Ночью 15 ноября столбик термометра опустится до -10 градусов, рассказали в Алтайском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

На дорогах ожидается сильная гололедица. Днем - небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 5-10м/с.

Температура воздуха 0…+2 градуса. Автомобилистам советуют быть осторожными, соблюдать дистанцию и не нарушать скоростной режим.