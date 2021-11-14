Управляющая компания заменила обои и покрасила потолки в квартире жительницы Барнаула

В дело вмешалось надзорное ведомство. Фото: Олег Укладов

В Барнауле управляющая компания сделала ремонт в квартире местной жительницы после того, как ее жилье залило из-за протекающей крыши. Об этом сообщила прокуратура Центрального района города.

- Квартира находится на последнем этаже дома. Причина подтопления – ненадлежащее состояние крыши. Ремонт крыши управляющей компанией был произведен, однако вред, причиненный имуществу заявительницы, возмещен не был, - сообщили в ведомстве.

В итоге надзорное ведомство вмешалось и обязало организацию возместить ущерб, причиненной пенсионерке - заменить обои и покрасить потолки.