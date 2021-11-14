Жители Барнаула пожаловались на разбитую дорогу к детскому саду

Скрин публикации. Фото: со страницы vk.com/barneos22

В Барнауле жители пожаловались на разбитую дорогу к детскому саду № 265 от дома №305 по улице Юрина. По их словам, в плачевном состоянии дорога находится с 2014 года.

Все это время жильцы дома, родители с детьми, автомобили вынуждены преодолевать препятствия в виде огромных ям, говорится в опубликованном в группе «Барнаул22» сообщении.

- Ямы на дороге превышают предельно допустимые значения 15 см в длину и 5 см в глубину (см. фото). В соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93, эти повреждения опасны для автомобиля, накладны для водителя и чреваты для здоровья пешехода, в связи с отсутствием тротуаров для пешеходов, - говорится в обращении.

В мэрии на жалобы жильцов отвечают, что ремонт будет осуществлен исходя из финансирования