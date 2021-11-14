В Барнауле пропала 50-летняя женщина

Пропавшая женщина. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнауле разыскивают пропавшую 50-летнюю женщину - Кондратьеву Оксану Александровну. Она пропала 12 ноября, сообщают волонтеры «Лиза-Алерт».

- Приметы: рост 170 см., нормального телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые. Была одета: черная куртка, синие джинсы, черные сапоги, красная шапка, - говорится в ориентировке.

Жителей просят помочь ее отыскать. Всех, кто знает о местонахождении пропавшей, либо видел ее, просьба сообщить по телефону: 112 или 8-800-700-54-52 ПСО Лиза Алерт