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Общество14 ноября 2021 11:14

В Барнауле продают апартаменты на Никитина за 62 млн рублей

Общая площадь квартиры составляет 160 квадратов
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Скрин публикации.

Скрин публикации.

Фото: Авито.

В Барнауле продают апартаменты площадью 160 квадратов за 62 млн рублей. Дом, где располагается квартира, находится на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Никитина. Объявление опубликовано на сайте Авито.

- Продаются роскошные апартаменты на последнем этаже. Панорамные окна с прекрасным видом на нагорный парк. Свежий ремонт из высококачественных материалов. Теплый пол в санузлах и возле панорамных окон, - пишет автор объявления.

Жилье продается вместе с мебелью и встроенное техникой. Также в цену включены два места на подземной парковке.