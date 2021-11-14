В Барнауле продают апартаменты на Никитина за 62 млн рублей

Скрин публикации. Фото: Авито.

В Барнауле продают апартаменты площадью 160 квадратов за 62 млн рублей. Дом, где располагается квартира, находится на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Никитина. Объявление опубликовано на сайте Авито.

- Продаются роскошные апартаменты на последнем этаже. Панорамные окна с прекрасным видом на нагорный парк. Свежий ремонт из высококачественных материалов. Теплый пол в санузлах и возле панорамных окон, - пишет автор объявления.

Жилье продается вместе с мебелью и встроенное техникой. Также в цену включены два места на подземной парковке.