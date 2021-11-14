В Барнауле обсудили вопросы функционирования инженерных сетей во время ремонта моста на Новом рынке

Выездное совещание. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле прошло совещание по поводу реконструкции моста на Новом рынке. Одна из проблем касалась функционирования инженерных сетей. Во избежание перебоев с горячей водой теплосеть необходимо будет закольцевать в районе бывшего Дома быта и ТРЦ «Пионер», пишет мэрия.

- Эти работы будут проведены в летние месяцы, поэтому на теплоснабжении ближайших микрорайонов не скажутся. В настоящее время завершается согласование проекта реконструкции теплосетей, проходящих под путепроводом, - рассказали в администрации.

Сейчас завершается экспертиза проекта реконструкции. После этого станет известна окончательная стоимость – это порядка 1,5 млрд рублей.

Нынешний мост был построен в 1962-1963 годах, на сегодня он признан аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях, которые появились за почти 60 лет эксплуатации.

Ремонт начнут весной 2022 года, полное перекрытие движения по проспекту Ленина в районе путепроводов продлится до конца 2023 года.