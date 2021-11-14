Дом многодетной семьи на Алтае уцелел благодаря пожарному извещателю

Дом, где произошло возгорание.
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
В Алтайском крае дом многодетной семьи уцелел благодаря пожарному извещателю. Жильцы в панике не сообщили о возгорании, произошедшем утром 14 ноября в селе Мирабилит Кулундинского района, спасателям, но устройство самостоятельно отправило сигнал, пишет региональное управление МЧС.
- Пожар произошел в жилом двухквартирном доме по улице Центральной, из-за короткого замыкания электропроводки загорелась деревянная стена веранды, - рассказали в краевом МЧС.
Соседи разбудили семью с четырьмя детьми, те сумели выбраться из дома через окно. А затем они принялись сами тушить огонь.
Извещатель «учуял» дым и передал сигнал о происшествии. Диспетчер, уточнив обстановку, направил пожарные расчёты на место происшествия.