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Общество14 ноября 2021 7:43

Женщина-игроман из Заринска лишилась 1,8 млн рублей

Ее обманули мошенники, теперь делом занимается полиция
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Мошенники позвонили ей по телефону

Мошенники позвонили ей по телефону

Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Жительница Заринска решила заработать на игровых ставках и акциях и лишилась 1,8 млн рублей. Она стала жертвой мошенников, которые обманули ее по телефону. Об этом рассказали в краевом МВД.

- 47-летняя женщина увидела в интернете рекламу об акциях и возможности заработать на игровых ставках и оставила для обратной связи свой телефон, - пишет ведомство.

Ей позвонили «кураторы», объяснили принцип получения прибыли. Доверчивая женщина им поверила и перечислила деньги через электронную систему платежей. Поняв, что она стала жертвой обмана, жительница обратилась в полицию.