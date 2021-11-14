Женщина-игроман из Заринска лишилась 1,8 млн рублей

Мошенники позвонили ей по телефону Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Жительница Заринска решила заработать на игровых ставках и акциях и лишилась 1,8 млн рублей. Она стала жертвой мошенников, которые обманули ее по телефону. Об этом рассказали в краевом МВД.

- 47-летняя женщина увидела в интернете рекламу об акциях и возможности заработать на игровых ставках и оставила для обратной связи свой телефон, - пишет ведомство.

Ей позвонили «кураторы», объяснили принцип получения прибыли. Доверчивая женщина им поверила и перечислила деньги через электронную систему платежей. Поняв, что она стала жертвой обмана, жительница обратилась в полицию.