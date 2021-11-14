На Алтае 24-летний парень с ножевым ранением сам вызвал себе скорую

Расследованием занимается полиция. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай между знакомыми произошла пьяная ссора, в результате 39-летний мужчина ударил 24-летнего оппонента ножом в грудь. Потерпевший вышел на улицу, добрался до своего дома и вызвал скорую, пишет МВД по Республике Алтай.

- От оператора единой диспетчерской службы 112 поступило сообщение о том, что в больницу с ножевым ранением грудной клетки доставлен 24-летний местный житель, - говорится в сообщении полиции.

39-летнего нападавшего задержали. Сейчас по факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».