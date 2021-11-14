На Алтае следком проверит сообщении об умершем в полиции мужчине

Идет проверка. Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай следственный комитет начал проверку сообщения СМИ о смерти мужчины в полиции. Его туда доставили из больницы из-за неадекватного поведения, сообщает ведомство.

- Из материалов следует, что в октябре 2021 года в Чойскую районную больницу на автомобиле скорой помощи в тяжелом состоянии поступил 50-летний мужчина, который впоследствии по указанию одного из врачей ввиду неадекватного поведения был передан сотрудникам полиции, где он умер, - пишет следком.

Теперь мать погибшего обвиняет медиков, не оказавших помощь мужчине, в его смерти. По итогам проверки могут возбудить уголовное дело.