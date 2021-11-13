Ревнивая жительница Алтая ударила возлюбленного ножом

Женщина в суде не отрицала нанесение ранений Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили 59-летней женщину, которая из ревности ударила сожителя ножом. Об этом «Комсомольской Правде – Барнаул» рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Сербова.

– Согласно материалам дела, в 2020 году женщина познакомилась с мужчиной, с которым начала жить вместе. При этом, по словам родственников, на почве частого совместного употребления алкоголя конфликты в доме были не редкостью, – отметила Елена Сербова.

Одна из ссор произошла в кафе. Мужчина приревновал сожительницу к молодому официанту. Дома выяснения отношений продолжилось, но там уже женщина приревновала возлюбленного к гостье. Возник жаркий спор, а когда аргументы иссякли, жительница края несколько раз ударила мужчину ножом. После этого сожители попытались вызвать скорую помощь, но были сильно пьяны и попросили помочь родственницу.

К моменту прибытия медиков и полицейских, сожители помирились. Женщина в суде не отрицала нанесение ранений. Кстати сказать, она уже не в первый раз таким образом отстаивала свои права и была судима за убийство.

На суде мужчина простил сожительницу. В итоге женщину приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.