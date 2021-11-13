Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 13 ноября 2021 составляет 6662

За сутки умерли 29 человек с ковидом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 13 ноября скончались 6662 человека с коронавирусом, в том числе 5270 случаев от COVID-19, 1392 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 29 человек с коронаврусом. 25 из них скончались из-за COVID-19, четыре – по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 95080, в том числе 7559 детей.

Из общего числа заболевших 918 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 60494 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 95080 заболевших: 19965 – у больных внебольничной пневмонией, 65836 – у заболевших ОРВИ, в 9279 случаях – бессимптомное течение.