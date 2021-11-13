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Общество13 ноября 2021 12:20

Барнаулец выловил кость мамонта во время рыбалки

Герман Архаров
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Река Обь

Река Обь

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле рыбак выловил из Оби странный предмет. Выяснилось, что это останки мамонта. Об этом пишет «Алтайская правда».

– Это фрагмент лопатки мамонта. Хотя некоторые люди считают, что они не жили в нашем регионе, но это ошибочное мнение. Их останки находят в Солонешенском, Троицком и Чарышском районах, а помимо этого, и в Барнауле возле Оби, – сказала Светлана Агафонова, магистрант Института биологии и биотехнологии АлтГУ.

Специалист добавила, что в большинстве случаев останки мамонтов как раз встречаются у водоемов. Именно там и обитали эти вымершие животные.