Барнаулец выловил кость мамонта во время рыбалки

Река Обь Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле рыбак выловил из Оби странный предмет. Выяснилось, что это останки мамонта. Об этом пишет «Алтайская правда».

– Это фрагмент лопатки мамонта. Хотя некоторые люди считают, что они не жили в нашем регионе, но это ошибочное мнение. Их останки находят в Солонешенском, Троицком и Чарышском районах, а помимо этого, и в Барнауле возле Оби, – сказала Светлана Агафонова, магистрант Института биологии и биотехнологии АлтГУ.

Специалист добавила, что в большинстве случаев останки мамонтов как раз встречаются у водоемов. Именно там и обитали эти вымершие животные.