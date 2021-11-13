Рекордное число заболевших COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Общее число заболевших превысило 95 тысяч Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 521 человека, зараженного коронавирусом. Это рекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет 95080, сообщает краевой оперативный штаб.

– По состоянию на 13 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 876 человек. Кроме этого, 348 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 851, из них подключено к аппаратам ИВЛ –306.

При этом за сутки выздоровевших также стало больше. Их число увеличилось на 498 человек. Всего с начала пандемии в крае их уже 66416.