На Алтае с 15 ноября начнут выплаты субсидий пострадавшему от пандемию бизнесу

Деньги Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с 15 ноября начнут выплачивать субсидии малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за ограничительных мероприятий в нерабочие дни, пишет пресс-служба правительства региона.

– На сегодня у нас поступило 3142 заявления от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выплату субсидий по нерабочим дням. Выплаты начнутся с 15 ноября, - сказал Юрий Куриленко, руководитель УФНС по Алтайскому краю.

Субсидии смогут получить предприниматели, которые попали под ограничительные меры после 1 августа 2021 года, в том числе под минувшие нерабочие дни.

В прошлом году за поддержкой обратилось 15 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, которым выплатили около 1,2 млрд рублей.