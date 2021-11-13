В Барнауле после реконструкции открыли движение по мосту на улице Челюскинцев

Ширина проезжей части после реконструкции составляет 9 метров Фото: пресс-службы администрации Барнаула

13 ноября в Барнауле открыли движение по реконструированному мосту на улице Челюскинцев, пишет мэрия города.

– Новый мост, реконструированный по дорожному нацпроекту, снова сможет обеспечивать пропуск транспорта с развязки моста через Обь на улицу Загородную, в сторону шоссе Ленточный Бор, – добавили в горадминистрации.

К работам приступили 1 февраля. Мост буквально возвели заново: для этого полностью снесли старое сооружение, перенесли все коммуникации. Ширина проезжей части после реконструкции составляет 9 метров, пешеходных тротуаров — 2,25 метра, длина моста — около 66 метров.

С 14 ноября автобус №65 вернет к прежней схеме движения.