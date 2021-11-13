Алтайские санатории отказываются от номеров с подселением

В Белокурихе Фото: Олег УКЛАДОВ

Санатории Алтайского края поэтапно отказываться от устаревшей модели расселения, когда двое незнакомых людей оказываются вместе. Номера с подселением переоборудуют в одноместные «бизнес-комфорт» и «семейные», сообщает «Толк».

– Все больше спрос идет на семейные номера, на одноместное расселение. Согласно аналитике, которую мы проводили, большая часть гостей, которая живёт в двухместных номерах, они и так живут там семьями, просто спят на раздельных кроватях, что в принципе нужно искоренять и нормальную практику поддерживать – мировую, – сказал заместитель гендиректора АО «Курорт Белокуриха» Георгий Белоусов.

Директор санатория «Белокуриха» Елена Энгельгардт рассказала, что заселить вместе двух чужих людей, разного возраста и образа жизни, на сегодняшний становится невозможно. Большая часть отдыхающих в санаториях приезжают семьями, но многие предпочитают отдыхать в одиночку.