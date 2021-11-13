Для работ по водоотведению в Барнауле до конца года перекроют улицу

Движение ограничат на полтора месяца Фото: Олег УКЛАДОВ

С 15 ноября в Барнауле закроют движение по улице 42 Краснознаменной Бригады. Об этом сообщает мэрия города.

– Срок перекрытия - с 8 утра 15 ноября до 22 часов 30 декабря. Движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части закроют в районе пересечений с проездом Кооперативным 1-м, 3-м и 4-м, – добавили в мэрии

В городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи пояснили, что движение ограничат из-за проведения работ по устройству водоотведения.

Водителей просят быть внимательными, по возможности заранее выбирать заранее маршруты объезда.