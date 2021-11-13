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Общество13 ноября 2021 6:30

Для работ по водоотведению в Барнауле до конца года перекроют улицу

Водителей просят быть внимательными, по возможности заранее выбирать заранее маршруты объезда
Герман Архаров
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Движение ограничат на полтора месяца

Движение ограничат на полтора месяца

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 15 ноября в Барнауле закроют движение по улице 42 Краснознаменной Бригады. Об этом сообщает мэрия города.

– Срок перекрытия - с 8 утра 15 ноября до 22 часов 30 декабря. Движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части закроют в районе пересечений с проездом Кооперативным 1-м, 3-м и 4-м, – добавили в мэрии

В городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи пояснили, что движение ограничат из-за проведения работ по устройству водоотведения.

Водителей просят быть внимательными, по возможности заранее выбирать заранее маршруты объезда.