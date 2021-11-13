Погода в Алтайском крае 13 ноября 2021: местами мокрый снег с дождем и до +6 градусов

В краевой столице будет дуть юго-западный ветер, 5-10 м/с Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 13 ноября, в Алтайском крае воздух прогреется до +1...+6 градусов, сообщает алтайский Гидрометцентр.

– Местами дождь и мокрый снег, гололедные явления, слабая метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с, – отметили синоптики.

В Барнауле днем 13 ноября столбики термометров покажут +1...+3 градуса. Временами дождь и мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. В краевой столице будет дуть юго-западный ветер, 5-10 м/с