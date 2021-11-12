Подростка могут отправить в психушку за вандализм на алтайском кладбище

У парня нашли психическое заболевание Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить 17-летнего подростка, который вместе с другом повредили могильные сооружения на кладбище. Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, у него нашли психзаболевание.

Следствие установило, что в июне этого года подросток и его товарищ, который не достиг возраста наступления уголовной ответственности, устроили акт вандализма на кладбище.

- Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, молодые люди стали наносить множественные удары ногами по памятникам. В результате противоправной деятельности 17 памятников получили серьезные повреждения, - отметили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Также весной этого года подростки незаконно проникли в дом и похитили два велосипеда. Старшему из детей значили психиатрическую экспертизу, которая признала наличие у него заболевания. Уголовное дело с постановлением о применении принудительного лечения направлено в суд.