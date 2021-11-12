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Политика12 ноября 2021 9:20

Депутат Алтайского Заксобрания скончался от коронавируса

В ночь на 12 ноября умер член фракции КПРФ Владимир Белкин
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Владимир Белкин. Фото: сайт Рубцовского горкома КПРФ

Владимир Белкин. Фото: сайт Рубцовского горкома КПРФ

В ночь на 12 ноября скончался депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания от КПРФ Владимир Белкин. Как сообщает «Банкфакс», он проходил лечение в одном из ковидных госпиталей.

- Предположительно, он, как и некоторые другие народные избранники, заболел после первой сессии АКЗС, прошедшей 7 октября, на которой решались организационные вопросы, в том числе избирались руководители комитетов и спикер. Несколько дней назад Владимир Белкин потерял жену, которая не перенесла ковид, - пишет издание.

Информацию о кончине депутата подтвердила его коллега по фракции Вероника Лапина. Дату похорон сообщат позднее.