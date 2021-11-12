Житель Барнаула скончался после того, как врач предложил ему отрубить ноги и застрелиться

Медик уже извинился за неудачную шутку Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула рассказала в соцсетях о кончине отца после неудачной шутки врача. Как пишет Эмилия в паблике «Инцидент Барнаул», когда у её папы отказали ноги, медик в шутку предложил отрубить их, а после – застрелиться.

Мужчина поступил в горбольницу №1 5 ноября. Его доставили в отделение хирургии на скорой помощи из-за проблем с желудком, а на третий день у него отказали ноги. 8 ноября во время обхода врач и решил отшутиться, а мужчина воспринял шутку слишком всерьез: у него началась паническая атака, а после он и вовсе подписал отказ от госпитализации.

- Он мучался от нестерпимой боли! После два санитара забрали его на каталке и увезли на дуплекс (раньше они этого сделать не могли, видя, что ноги синеют и лопаются на глазах). После дуплекса вкололи укол и как нам сообщили соседи по палате привязали его (неходячего). Через час он скончался, - рассказывает дочь умершего пациента.

Женщина возмутилась врачебным поведением. Она добавила, что нельзя было так шутить с человеком, зная, что у него больное сердце. К слову, врач уже лично принес свои извинения семье умершего.

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