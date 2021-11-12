Врио главы “Горно-Алтайавтодора” назначен выходец из Новоалтайска

Им стал Сергей Краус. Фото: аккаунт “Горно-Алтайавтодора” в инстаграме

В Республике Алтай назначили временно исполняющего обязанности начальника “Горно-Алтайавтодора”. Им стал Сергей Краус, сообщается на странице организации в инстаграме.

Соответствующее распоряжение подписал министр регионального развития Республики Алтай Константин Зорий, - отмечают в аккаунте.

Известно, что Краус родился в 1978 году. Имеет образование по специальности “Автомобильные дороги и аэродромы”. До назначения занимал пост главного инженера “Северо-Восточного дорожно-строительного управления” в Новоалтайске. Он начал свой трудовой путь на данном предприятии дорожным рабочим в 1988 году.