На Алтай-Коксе определили лучших слесарей-ремонтников

За право называться лучшим по профессии состязались 19 рабочих Фото: из архива компании

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди слесарей-ремонтников. Победу одержал Роман Подольхов. Ему вручили диплом и денежную премию.

Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

За право называться лучшим по профессии состязались 19 рабочих цеха тепловодоснабжения и специализированного цеха по ремонту коксохимического оборудования. После теоретического задания они проводили замеры и чертили эскиз ниппеля. Затем изготавливали деталь по чертежу.

Второе место в конкурсе занял Евгений Липунов. Третье – Сергей Светлаков. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Николаю Свининых. Почетной грамотой Первичной профсоюзной организации Алтай-Кокса наградили Сергея Козлова. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения.

В 2021 году на Алтай-Коксе пройдет девять конкурсов профессионального мастерства для работников различных специальностей. В течение года соревноваться в профессиональном мастерстве будут также машинисты установки сухого тушения кокса, газодувных машин, вагоноопрокидывателя, стропальщики, электромонтеры, электрогазосварщики.

Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий и мотивацию к более эффективной и качественной работе, а также на развитие технического творчества металлургов, пополнение кадрового резерва предприятия.