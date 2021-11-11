Магистранта АлтГТУ стала призером престижного Международного конкурса

Екатерина и ее научный руководитель за призовые места в каждой номинации будут награждены денежным призом Фото: предоставлено пресс-службой

Подведены итоги четырнадцатого Международного конкурса выпускных квалификационных работ, выполненных с использованием «1С», 2020/2021 учебного года.

Проект магистрантки факультета информационных технологий АлтГТУ Екатерины Семиной (руководитель Александр Сергеевич Авдеев, декан факультета) «Разработка модуля прогнозирования рисков развития диабета для медицинских информационных систем на платформе 1С» занял первое место среди участников вузов Сибирского Федерального округа и третье место в номинации «Лучший дипломный проект» среди вузов страны. Екатерина и ее научный руководитель за призовые места в каждой номинации будут награждены денежным призом в размере 200 тысяч рублей каждому.

По словам организаторов, на конкурс 2020/2021 учебного года было подано 437 проектов, в том числе 422 работы из 74 регионов РФ (причем одна из работ – студентки из Монголии, которая обучается в российском вузе), 9 проектов из Казахстана, 3 работы из Беларуси, 3 проекта из Кыргызстана.

Итоги конкурса 2020/2021 учебного года, как и предыдущих, определялись в несколько этапов: на региональном уровне, по федеральным округам (ФО) и определение победителей заключительного этапа конкурса.

Представленные выпускные квалификационные работы продемонстрировали большой творческий потенциал студентов и разнообразие тематик их проектов. При выполнении выпускных квалификационных работ студенты использовали новые актуальные версии программных продуктов, современные возможности создания мобильных и web-приложений; достаточно большое количество проектов было выполнено с использованием прикладного решения «1C:ERP».

«Спецификой момента» является то, что было представлено много проектов с медицинской тематикой, имеются ВКР, связанные с работой служб доставки. Большое количество работ посвящено автоматизации различных направлений деятельности самих учебных заведений. Среди них и проекты, отражающие особенности работы в удаленном и комбинированных режимах; есть ВКР, посвященные формированию индивидуальных траекторий обучения и отражающие другие современные тенденции в образовательной сфере.