На Алтае 11 ноября обещают до +6 градусов и мокрый снег

В некоторых районах возможен мокрый снег и дождь. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 11 ноября температура воздуха составит от +1 до +6 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный от 8 до 13 метров в секунду. Местами могут быть порывы до 18 метров в секунду. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Синоптики предупреждают о гололедных явлениях на дорогах, водителей просят быть внимательнее. В некоторых районах пройдет мокрый снег и дождь.

В Барнауле температура воздуха составит от+1 до +3 градусов. В Гидрометцентре отметили, что ветер будет юго-западный до 13 метров в секунду. Возможен мокрый снег.