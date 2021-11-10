Барнаульцы смогут получить инвентарь на катках и лыжных базах только по QR-коду

Каток. Фото иллюстративное Фото: Олег УКЛАДОВ

С 15 ноября жители Барнаула смогут взять инвентарь на катках и лыжных базах только после предъявления QR-кода. Об этом во время интернет-форума рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Барнаула Петр Кобзаренко.

Чтобы получить инвентарь нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, а также действующий QR-код. Цены проката инвентаря установлены на уровне прошлого года.

С 30 октября в Алтайском крае ввели систему QR-кодов. Пока они нужны для того, чтобы попасть в ТЦ и ТРЦ. А с 15 ноября предъявление QR-кодов станет обязательным на входе в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки и другие места.