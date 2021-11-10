Новым замминистра здравоохранения Алтайского края стал Сергей Воронкин

Сергей Воронкин Фото: Минздрав Алтайского края

На должность заместителя министра здравоохранения Алтайского края назначили Сергея Воронкина, пишет профильное ведомство региона.

– Сергей Воронкин – врач первой категории по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», врач высшей квалификационной категории по специальности «Анестезиология и реаниматология», – отметили в ведомстве.

Сергей Воронкин родился 17 июня 1977 года. В 2000 году окончил АГМУ. С 2000 по 2001 год проходил одногодичную интернатуру на базе Краевой клинической больницы по специальности «Хирургия». До 2003 года проработал врачом-анестезиологом-реаниматологом Краевой клинической больницы , с 2004 по 2005 год – врачом-анестезиологом-реаниматологом Городской клинической больницы № 25 (Новосибирск), с 2005 по 2014 год – врачом-анестезиологом-реаниматологом Краевой клинической больницы

В 2015 году его назначили главным врачом «Городской больницы № 2 Рубцовска», в 2021 году - главврачом «Городская больницы № 12 Барнаула».