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Общество9 ноября 2021 5:25

Алтайские вузы частично перешли на дистанционное обучение

На «дистанте» занятия будут проходить как минимум неделю
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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В дальнейшем учебный процесс всех вузов будет зависеть от эпидемической ситуации в крае

В дальнейшем учебный процесс всех вузов будет зависеть от эпидемической ситуации в крае

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вузы Алтайского края частично перешли на дистанционное обучение. Такое решение приняли в аграрном, техническом и педагогическом университетах. На «дистанте» занятия будут проходить как минимум неделю, до 14 ноября, пишет «Толк».

- Чтобы обеспечить качество образования, требуются дополнительные усилия. Не все занятия мы можем провести в режиме дистанционных образовательных технологий, – рассказал ректор АлтГТУ Андрей Марков.

В АлтГУ проводятся занятия как в очном, так и в дистанционном формате. В медицинском университете студенты учатся очно.

В дальнейшем учебный процесс всех вузов будет зависеть от эпидемической ситуации в крае.