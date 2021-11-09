Алтайские вузы частично перешли на дистанционное обучение

В дальнейшем учебный процесс всех вузов будет зависеть от эпидемической ситуации в крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Вузы Алтайского края частично перешли на дистанционное обучение. Такое решение приняли в аграрном, техническом и педагогическом университетах. На «дистанте» занятия будут проходить как минимум неделю, до 14 ноября, пишет «Толк».

- Чтобы обеспечить качество образования, требуются дополнительные усилия. Не все занятия мы можем провести в режиме дистанционных образовательных технологий, – рассказал ректор АлтГТУ Андрей Марков.

В АлтГУ проводятся занятия как в очном, так и в дистанционном формате. В медицинском университете студенты учатся очно.

В дальнейшем учебный процесс всех вузов будет зависеть от эпидемической ситуации в крае.