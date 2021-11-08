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Общество8 ноября 2021 12:45

На разработку генплана Барнаула потратят 28 млн рублей

Закончить работу над проектом планируют не позднее июня 2023 года
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Вход в администрацию края.

Вход в администрацию края.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продолжается работа над генпланом Барнаула. Специалисты готовят проект документа по внесению изменений в план, проект правил землепользования и застройки, программы комплексного развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур городского округа, сообщает мэрия.

- Цена муниципального контракта - почти 28 млн рублей. Завершить работы подрядчик должен не позднее июня 2023 года, - пишет администрация города.

Генеральный план городского округа – города Барнаула был утвержден в августе 2019 года, однако в связи с рядом реализацией ряда программ возникла необходимость в его корректировке. Например, сегодня необходимо установить границы приаэродромной территории.