Бывший замглавы Барнаула Сергей Демин подал жалобу на строгий приговор за взяточничество

Заседание назначено на 12 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший заместитель главы Барнаула Сергей Демин, которого в сентября этого года приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 15,1 млн рублей по обвинению во взяточничестве, намерен обжаловать приговор. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского краевого суда.

- Уголовное дело в отношении Демина С.О. назначено к рассмотрению в апелляционной инстанции Алтайского краевого суда на 12 ноября 2021 года. Начало работы судебной коллегии в 9.00, - сообщила пресс-служба.

Напомним, Демина осудили по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ. Согласно материалам следствия, экс-чиновник получил взятку в виде поездки в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя АО СЗ «Барнаулкапстрой», 100% акций которого принадлежат мэрии. Позже вновь назначенный руководитель и Демин потребовали у директора фирмы-подрядчика, строящего многоэтажку по заказу «Барнаулкапстроя», 15 млн рублей за приемку и оплату построенного дома.

Бывший чиновник получил часть взятки в размере 3,6 млн рубле, после этого его задержали сотрудники ФСБ.

По итогу приговора суда первой инстанции у Демина конфисковали автомобиль, прицеп, снегоход, два нежилых помещения, доли земельного участка, в пределах суммы, сопоставимой сумме взятки в размере 3,6 млн рублей.