Некоторые родители алтайских школьников возмутились, что детям не продлили каникулы

Школьный парты. Фото: Олег УКЛАДОВ

Некоторые алтайские родители возмутились тем, что краевой минобр не стал продлевать школьникам каникулы, несмотря на рост заболеваемости. Свое мнение они высказали в комментариях к публикации ведомства в Instagram.

- С 8 ноября школы и колледжи Алтайского края вернутся к обычному учебному графику, - написали в ведомстве.

Основная претензия заключалась в том, что больницы якобы переполнены детьми с вирусной пневмонией. Кстати, другая часть родителей тут же выразила несогласие с потенциальным введением дистанта.