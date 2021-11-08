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Общество8 ноября 2021 7:45

Некоторые родители алтайских школьников возмутились, что детям не продлили каникулы

Минобр края напомнил им, что подобные решения в каждой школе принимаются самостоятельно
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Школьный парты.

Школьный парты.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Некоторые алтайские родители возмутились тем, что краевой минобр не стал продлевать школьникам каникулы, несмотря на рост заболеваемости. Свое мнение они высказали в комментариях к публикации ведомства в Instagram.

- С 8 ноября школы и колледжи Алтайского края вернутся к обычному учебному графику, - написали в ведомстве.

Основная претензия заключалась в том, что больницы якобы переполнены детьми с вирусной пневмонией. Кстати, другая часть родителей тут же выразила несогласие с потенциальным введением дистанта.