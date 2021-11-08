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Происшествия8 ноября 2021 4:50

Бегущего пешехода сбили в Горно-Алтайске на переходе

От удара мужчину подбросило в воздух
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Скриншот видео vk.com/chp.biysk

Скриншот видео vk.com/chp.biysk

В Горно-Алтайске на пешеходном переходе сбили мужчину, который перебегал дорогу. От удара его подбросило в воздух и перевернуло. Видео происшествия разлетелось по пабликам.

- В комментариях сообществ Республики Алтай читатели отмечают, что бежать через четыре полосы — плохая идея, и часть вины пешехода в случившемся тоже есть, - пишет группа «ЧП Бийск».

Между тем, очевидно, что скорость движения пешехода не оправдывает водителя, который не остановился вслед за автомобилями в двух соседних рядах перед переходом, а продолжил движение. О состоянии пострадавшего мужчины официальных сведений нет.