Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 5 ноября 2021 составляет 6423

За стуки умерли 26 человек с ковидом Фото: Герман Архаров

В Алтайском крае по данным на 5 ноября скончались 6423 человека с коронавирусом, в том числе 5047 случаев от COVID-19, 1376 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 26 человек с коронаврусом. 22 из них скончались из-за COVID-19, четыре – по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 90989, в том числе 7128 детей.

Из общего числа заболевших 916 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 57787 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 90989 заболевших: 19290 – у больных внебольничной пневмонией, 62548 – у заболевших ОРВИ, в 9151 случаях – бессимптомное течение.