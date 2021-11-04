В Барнауле поймали нарушителей масочного режима в общественном транспорте

За нарушение антиковидных норм предусмотрены санкции в виде штрафа Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 4 ноября, в Барнауле прошел очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. В результате было выявлено несколько фактов нарушения антиковидных норм, сообщает пресс-служба мэрии.

– Бывают моменты, когда мы выявляем водителей, пренебрегающих масочным режимом, и складывается ощущение, что они вообще не в курсе о мерах профилактики COVID-19, — отметил главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Александр Райзер.

Как отметил Райзер, с каждым нарушителем сначала проводится профилактическая беседа, а после составляется протокол об административном правонарушении.

За нарушение антиковидных норм предусмотрены санкции в виде штрафа. Для граждан его размер составляет от 15 до 40 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 150 тысяч рублей, юридическим лицам — от 200 до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.