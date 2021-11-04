В алтайском Диагностическом центре в праздники будут работать пять прививочных кабинетов

Получить талон на вакцинацию можно в любом окне регистратуры Диагностического центра Фото: Олег УКЛАДОВ

В Диагностическом центре Алтайского края в праздничные дни 4, 5 и 6 ноября будут работать пять прививочных кабинетов. Об этом сообщает региональный Минздрав.

– Такое решение принято в связи с увеличением количества желающих поставить прививку от новой короновирусной инфекции COVID-19. Так, за 2 ноября привито 236 человек, тогда как за 2 октября - 40 человек, – отмечают в ведомстве.

Вакцинироваться можно с 10.00 до 17.00 часов. Прием будут вести сразу пять терапевтов. На сегодняшний день в медучреждении в наличии три вида вакцины: «Спутник-V» («Гам-Ковид-Вак»), «Спутник Лайт» и «КовиВак».

Получить талон на вакцинацию можно в любом окне регистратуры Диагностического центра. С собой нужно захватить паспорт, полис, СНИЛС.