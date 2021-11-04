В Барнауле начали массово переносить концерты и спектакли из-за ковида на 2022 год

Зрительный зал Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле из-за сложной эпидобстановки в связи с коронавирусом начали массово переносить шоу, концерты и спектакли на 2022 год. Об этом сообщили в гастрольном агентстве «Лига-Арт».

- В сложившейся ситуации, по обстоятельствам, не зависящим от нас, мы вынуждены перенести следующие мероприятия в Барнауле на новые даты, – написали представители агентства в соцсетях.

Так, новые даты назначены у следующих мероприятий:

– С 3 ноября на 17 февраля 2022 – ледовое шоу "Руслан и Людмила"

– С 23 ноября на 12 апреля 2022 – концерт Владимира Винокура.

– С 25 ноября на 14 марта 2022 – спектакль "Счастье у каждого свое".

– С 20 ноября на 17 марта 2022 – концерт Марины Девятовой.

– С 11 февраля на 2 апреля 2022 – концерт "ДИСКО 90-х".

– С 13 ноября по 18 апреля 2022 – концерт Любови Успенской.

– С 8 ноября также переносится концерт группы "Пелагея". Новую дату пока не назначили.

Зрителей просят набраться терпения и дождаться, когда эпидобстановка улучшится.