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Происшествия2 ноября 2021 5:00

Женщина и девочка скончались после пожара в барнаульском селе Власиха

Следователи возбудили уголовное дело
Герман Архаров
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По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смерти жительницы Барнаула и ее 12-летней внучки. Они скончались после пожара, сообщает Следком региона.

– По данным следствия, ночью 24 октября в барнаульском селе Власиха произошло возгорание жилого дома. При тушении пожара спасатели вынесли из пожара 55-летнюю хозяйку и ее 12-летнюю внучку. С термическими ожогам около 50%тела потерпевшие были доставлены в больницу, – отметили в ведомстве.

Через несколько дней женщина и девочка скончались. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

Специалисты назначили судебную медицинскую и пожаротехническую экспертизы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и продолжают расследование