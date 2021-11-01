Барнаульский зоопарк показал, как медведи готовятся к зиме

Медведица Даша готовится к зиме (фото: скриншот видео zoo22.ru)

Сотрудники Барнаульского зоопарка показали, как семья гималайских медведей готовится к зиме. Об этом они рассказали на своих страницах в социальных сетях.

- Пока сын с папой увлечены играми, мама Даша, серьезно настроенная на сон, утепляет свой домик. Еще и остатки сена от Жоры прибрала. Хозяюшка, - говорят в «Лесной сказке».

Перед тем как уложить свежее сено в свой домик, медведица тщательно перебирает и встряхивает его. Так что не правильно думать, что сотрудники зоопарка полностью все делают за своих подопечных – некоторые из них вполне самостоятельные и могут организовать себе гнездышко так, как удобно им.

Кстати, замечено, что гималайские медведи Жора и Даша не всегда на зиму уходят в спячку. Ведь в природе косолапые делают это для того, чтобы экономить энергию ввиду отсутствия пропитания. А в зоопарке им всегда дадут вкусняшку, так что особой нужды засыпать на несколько месяцев у них нет.