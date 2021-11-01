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Происшествия1 ноября 2021 9:08

Мошенники-инвесторы выманили у жительницы Барнаула больше 3 млн рублей

Она отдала и свои деньги и взятый в банке кредит
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Из общей суммы ущерба почти 2 млн рублей - это был кредит

Из общей суммы ущерба почти 2 млн рублей - это был кредит

Фото: Анна СЕМИНА

53-летняя жительница Барнаула, пытавшаяся заработать на инвестициях, стала жертвой мошенников, отдав им больше 3 млн рублей. Подробности аферы сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Со слов женщины стало понятно, что в интернете она увидела рекламу о получении дохода путем вложения инвестиций. Данная тема её заинтересовала, и она оставила на сайте свой сотовый телефон для связи, - рассказывают в ведомстве.

Вскоре с потерпевшей связались «кураторы». Они рассказали как работают инвестиции. Женщину все устроило и она решила рискнуть. В банке взяла кредит на 1,9 млн рублей, и, якобы, вложила в ценные бумаги. Кроме того, перевела на счет, который продиктовали «кураторы» свои накопления. Однако после того как собеседник предложил купить еще акции, появились некоторые подозрения.

Тогда женщина поговорила со знакомым, и все встало на свои места – она поняла, что, скорее всего, стала жертвой мошенников. В настоящее время полиция расследует уголовное дело и ищет злоумышленников.