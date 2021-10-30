Три человека пострадали в ночном ДТП в Барнауле

ДТП на проспекте Ленина в Барнауле Фото: предоставлено пресс-службой

В ночь на субботу, 30 октября, в Барнауле произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГИБДД.

- Сегодня, в 1.44, на проспекте Ленина, в районе дома 3, произошло ДТП – столкновение транспортных средств, - уточняют в ведомстве.

По предварительной информации 34-летний водитель Mitsubishi Pajero на перекрестке выехал на «красный» и в этот момент произошло столкновение с автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого находился 30-летний мужчина. В итоге он и две его пассажирки - девушки 1999 и 2000 г.р. были травмированы. Им потребовалась госпитализация.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка