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Происшествия30 октября 2021 8:01

Три человека пострадали в ночном ДТП в Барнауле

Им потребовалась госпитализация
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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ДТП на проспекте Ленина в Барнауле

ДТП на проспекте Ленина в Барнауле

Фото: предоставлено пресс-службой

В ночь на субботу, 30 октября, в Барнауле произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГИБДД.

- Сегодня, в 1.44, на проспекте Ленина, в районе дома 3, произошло ДТП – столкновение транспортных средств, - уточняют в ведомстве.

По предварительной информации 34-летний водитель Mitsubishi Pajero на перекрестке выехал на «красный» и в этот момент произошло столкновение с автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого находился 30-летний мужчина. В итоге он и две его пассажирки - девушки 1999 и 2000 г.р. были травмированы. Им потребовалась госпитализация.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка