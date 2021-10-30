В Барнауле водитель грузовика сбил девушку

ДТП с наездом грузовика
Фото: предоставлено пресс-службой
В пятницу, 29 октября, в Барнауле водитель грузовика сбил 20-летнюю девушку, об этом сообщает ГИБДД по городу.
- В 13:49 на проспекте Комсомольском, в районе дома № 87, произошло ДТП – наезд на пешехода, - говорится в сообщении ведомства.
По предварительной информации, 30-летний водитель грузовика Hyundai подъехал для разгрузки товара к продуктовому магазину. Вопреки правилам, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 20-летнюю девушку, находящуюся на тротуаре.
Потерпевшую госпитализировали в горбольницу №1.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.