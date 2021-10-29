Для стабилизации ситуации с коронавирусом в Барнауле должны привиться 457 тысяч человек

С 30 октября в Алтайском крае вводят пропускную систему по QR-кодам. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Врачи делают ставку на иммунизацию населения к коронавирусу. Предполагается, после того, как привьется 80% населения, болезнь отступит и ситуация стабилизируется. Для Барнаула этот показатель составляет 457 тысяч человек, пишет мэрия по итогам заседания городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

- В краевой столице необходимо вакцинировать 80% населения – это 457 тыс. граждан, на сегодняшний день вакцинировано 57%, вместе с переболевшими иммунную защиту имеют 68%, - цитирует пресс-служба представителя краевого Роспотребнадзора Ларису Зубову.

С 30 октября в Алтайском крае вводят пропускную систему по QR-кодам. В связи с этим число желающих вакцинироваться резко возросло – до 2000 человек в сутки. В «Геомаркете», где расположен пункт вакцинации образовалась большая очередь из пришедших на вакцинацию. В связи с этим краевой минздрав экстренно открывает дополнительные пункты вакцинации.