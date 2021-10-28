Глава Первомайского района досрочно сложит полномочия

Александр Иванов Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Александр Иванов, глава Первомайского района уходит в отпуск с последующим увольнением. Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на департамент администрации губернатора и правительства региона по внутренней политике.

Алексей Дуров, депутат Первомайского райсобрания и глава Солнечного сельсовета, узнал о том, что глава района с 25 октября ушел в отпуск, а после этого сложит полномочия, на сессии райсобрания 26 октября,– отмечает издания

Причина отставки связана с состоянием здоровья Александра Иванова.