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Политика28 октября 2021 13:29

Глава Первомайского района досрочно сложит полномочия

Причина отставки связана с состоянием здоровья
Герман Архаров
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Александр Иванов

Александр Иванов

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Александр Иванов, глава Первомайского района уходит в отпуск с последующим увольнением. Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на департамент администрации губернатора и правительства региона по внутренней политике.

Алексей Дуров, депутат Первомайского райсобрания и глава Солнечного сельсовета, узнал о том, что глава района с 25 октября ушел в отпуск, а после этого сложит полномочия, на сессии райсобрания 26 октября,– отмечает издания

Причина отставки связана с состоянием здоровья Александра Иванова.