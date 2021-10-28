Полный тезка президента России работает в алтайском вузе

АГИК Фото: Анна МЕНЬШИКОВА

Полный тезка президента России, 23-летний Владимир Владимирович Путин из Барнаула, работает специалистом-техником по информационно-коммуникационным технологиям при библиотеке АГИКа. Об этом пишет газета «За науку!».

– Возможно, будь я внешне похож на президента, это дало бы больший профит. Имя, конечно, и шокирует, и смешит, и даже злит многих, но это первое впечатление быстро смазывается через время, – рассказал молодой человек.

После окончания АГИКа он поступил в магистратуру АГУ на направление «креативные индустрии и менеджмент в сфере искусства». В настоящее время он работает специалистом-техником по информационно-коммуникационным технологиям при библиотеке АГИКа. До этого преподавал актерское мастерство. Владимир Путин добавил, что он увлекается литературой, пишет стихи и завел канал в TikTok. За месяц ему удалось собрать 11 тысяч подписчиков.