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Общество27 октября 2021 12:14

В Барнауле определили территории для благоустройства на 2022 год

Больше всего идей поступило из Индустриального района.
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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На благоустройство выделят 20 млн рублей

На благоустройство выделят 20 млн рублей

Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле составили список территорий, которые по заявкам жителей будут благоустроены в 2022 году в порядке реализации программы инициативного бюджетирования, сообщают в пресс-центре мэрии.

- Прием заявок от органов ТОС и инициативных групп барнаульцев проходил в Барнауле с 20 по 24 сентября, - рассказывают в администрации.

Всего было подано 26 заявок. Больше всего от жителей Индустриального района. В итоге одобрение получили 23. Теперь предстоит следующий этап – обсуждение проектов с благополучателями. Будущий фронт работ рассмотрят на собрании или конференции граждан.

- Чтобы проект поступил на дальнейшее рассмотрение комиссии, требуется не менее 100 подписей граждан, проживающих на территории (части территории) Барнаула, на которой предполагается реализовывать инициативный проект, - говорят организаторы.

На реализацию проектов предусматривается выделение из бюджета 20 млн рублей.