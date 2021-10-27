В Барнауле определили территории для благоустройства на 2022 год

На благоустройство выделят 20 млн рублей Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле составили список территорий, которые по заявкам жителей будут благоустроены в 2022 году в порядке реализации программы инициативного бюджетирования, сообщают в пресс-центре мэрии.

- Прием заявок от органов ТОС и инициативных групп барнаульцев проходил в Барнауле с 20 по 24 сентября, - рассказывают в администрации.

Всего было подано 26 заявок. Больше всего от жителей Индустриального района. В итоге одобрение получили 23. Теперь предстоит следующий этап – обсуждение проектов с благополучателями. Будущий фронт работ рассмотрят на собрании или конференции граждан.

- Чтобы проект поступил на дальнейшее рассмотрение комиссии, требуется не менее 100 подписей граждан, проживающих на территории (части территории) Барнаула, на которой предполагается реализовывать инициативный проект, - говорят организаторы.

На реализацию проектов предусматривается выделение из бюджета 20 млн рублей.