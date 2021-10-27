Барнаульский аэропорт наладил регулярные рейсы в Сочи

Самолеты в Сочи будут летать два раза в неделю: по вторникам и пятницам
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жители Барнаула и Алтайского края теперь смогут побывать в осеннем или зимнем Сочи благодаря прямым рейсам. Об этом сообщают на сайте аэропорта.
Увидеть зимний Сочи можно будет благодаря полетам с авиакомпанией Nordwind.
- 26 октября авиакомпания «Nordwind» выполнила первый рейс по маршруту Сочи–Барнаул–Сочи на комфортабельном Boeing 737-800, - рассказывают в аэропорту.
К морю отправились 159 пассажиров. Аналогичные рейсы будут осуществляться дважды в неделю: по вторникам и пятницам.