Барнаульский аэропорт наладил регулярные рейсы в Сочи

Самолеты в Сочи будут летать два раза в неделю: по вторникам и пятницам Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула и Алтайского края теперь смогут побывать в осеннем или зимнем Сочи благодаря прямым рейсам. Об этом сообщают на сайте аэропорта.

Увидеть зимний Сочи можно будет благодаря полетам с авиакомпанией Nordwind.

- 26 октября авиакомпания «Nordwind» выполнила первый рейс по маршруту Сочи–Барнаул–Сочи на комфортабельном Boeing 737-800, - рассказывают в аэропорту.

К морю отправились 159 пассажиров. Аналогичные рейсы будут осуществляться дважды в неделю: по вторникам и пятницам.