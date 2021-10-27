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Общество27 октября 2021 9:37

Барнаульский аэропорт наладил регулярные рейсы в Сочи

К морю можно будет добраться без пересадок
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Самолеты в Сочи будут летать два раза в неделю: по вторникам и пятницам

Самолеты в Сочи будут летать два раза в неделю: по вторникам и пятницам

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Барнаула и Алтайского края теперь смогут побывать в осеннем или зимнем Сочи благодаря прямым рейсам. Об этом сообщают на сайте аэропорта.

Увидеть зимний Сочи можно будет благодаря полетам с авиакомпанией Nordwind.

- 26 октября авиакомпания «Nordwind» выполнила первый рейс по маршруту Сочи–Барнаул–Сочи на комфортабельном Boeing 737-800, - рассказывают в аэропорту.

К морю отправились 159 пассажиров. Аналогичные рейсы будут осуществляться дважды в неделю: по вторникам и пятницам.