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Происшествия27 октября 2021 9:02

Застройщик должен будет восстановить фасад дома барнаульской многоэтажки

Он от своих обязательств не отказывается
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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ЧП на Южном (фото: скриншот телеграм-канала "Инцидент Барнаул")

ЧП на Южном (фото: скриншот телеграм-канала "Инцидент Барнаул")

Застройщик должен взять на себя обязательство восстановить фасад жилой новостройки в барнаульском поселке Южный, пострадавший во время сильного ветра, пишет «Толк».

ЧП произошло на улице Мусоргского, 34а. Ветром сорвало огромный пласт фасада с одной стороны 12-этажки.

- Массивные куски фасада попадали в рощу рядом с припаркованными автомобилями. Чудом никто не пострадал, - пишет издание.

Последствия «разгребали» сотрудники управляющей компании и теперь они намерены затребовать компенсацию у застройщика. Кроме того, с ним решается вопрос о восстановлении фасада, так как это входит в его гарантийные обязательства.

- Мы разговаривали с застройщиком, он от своих обязательств не отказывается и обещает выполнить необходимые работы. Наша управляющая компания будет осуществлять контроль за тем, как они будут проходить. Пока неизвестно, когда их завершат, - пояснил директор УК Валерий Бастрыкин.