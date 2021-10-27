Застройщик должен будет восстановить фасад дома барнаульской многоэтажки

ЧП на Южном (фото: скриншот телеграм-канала "Инцидент Барнаул")

Застройщик должен взять на себя обязательство восстановить фасад жилой новостройки в барнаульском поселке Южный, пострадавший во время сильного ветра, пишет «Толк».

ЧП произошло на улице Мусоргского, 34а. Ветром сорвало огромный пласт фасада с одной стороны 12-этажки.

- Массивные куски фасада попадали в рощу рядом с припаркованными автомобилями. Чудом никто не пострадал, - пишет издание.

Последствия «разгребали» сотрудники управляющей компании и теперь они намерены затребовать компенсацию у застройщика. Кроме того, с ним решается вопрос о восстановлении фасада, так как это входит в его гарантийные обязательства.

- Мы разговаривали с застройщиком, он от своих обязательств не отказывается и обещает выполнить необходимые работы. Наша управляющая компания будет осуществлять контроль за тем, как они будут проходить. Пока неизвестно, когда их завершат, - пояснил директор УК Валерий Бастрыкин.