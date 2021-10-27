Барнаульцы оценили работу общественного транспорта на «троечку»

Уже больше 4 тысяч барнаульцев дали свою оценку работе общественного транспорта Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершается интернет-опрос горожан о качестве работы общественного транспорта. Пока его оценивают на «троечку», сообщают в пресс-службе мэрии.

- В ходе интернет-опроса по работе общественного транспорта, опубликованного на официальном сайте Барнаула, от горожан поступило более 2700 предложений по корректировке или добавлению маршрутов общественного транспорта, - говорят в администрации.

Но это только предложения. Непосредственно поучаствовали в опросе более четырех тысяч человек. Анкетирование продолжится до конца октября. По результатам анализа, возможно, будут приняты определенные решения.

Промежуточная средняя оценка – 3,8 баллов из 5 возможных.